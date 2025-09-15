Пред сградата на кметството в село Нейково тържествено бе открита паметна плоча в чест на Стоян Христов Георгиев – дългогодишен кмет с 38-годишно управление, изследовател на историята на селото и виден общественик. Събитието отбеляза 100-годишнината от неговото рождение и събра неговото семейство, внуци, жители и гости на селото.
Приносът на Стоян Христов Георгиев
По време на неговото управление в Нейково са изградени редица значими обекти:
водопроводът на селото
мостът в селото
фурната на Нейково
училището
здравната служба
сградата на кметството
С откриването на паметната плоча бе отдадена почит на неговото дело и приноса му за развитието на селото.
Почетени и героите от Априлското въстание
В центъра на Нейково, до съществуващия паметник на Дели Ради, бяха поставени още две почетни плочи – на Андон Великов и Иван Великов, герои от Априлското въстание. Паметта им бе почетена с признателност.
Официални гости и поздравления
Сред гостите на събитието бяха зам.-кметът на Община Котел Шериф Куванджъ и административният секретар Христо Карабекиров, които изразиха признателност към делото на почетените личности.
Юбилей на настоящия кмет
По време на събитието бе отбелязан и 70-годишният юбилей на настоящия кмет на селото – Христо Колев, който получи поздравления от присъстващите.
Тържеството се превърна в ден на памет, признателност и общностна гордост за жителите на Нейково.