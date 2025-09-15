15.09.2025 09:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 38 минути | 31

Пред сградата на кметството в село Нейково тържествено бе открита паметна плоча в чест на Стоян Христов Георгиев – дългогодишен кмет с 38-годишно управление, изследовател на историята на селото и виден общественик. Събитието отбеляза 100-годишнината от неговото рождение и събра неговото семейство, внуци, жители и гости на селото.

Приносът на Стоян Христов Георгиев

По време на неговото управление в Нейково са изградени редица значими обекти:

водопроводът на селото

мостът в селото

фурната на Нейково

училището

здравната служба

сградата на кметството

С откриването на паметната плоча бе отдадена почит на неговото дело и приноса му за развитието на селото.

Почетени и героите от Априлското въстание

В центъра на Нейково, до съществуващия паметник на Дели Ради, бяха поставени още две почетни плочи – на Андон Великов и Иван Великов, герои от Априлското въстание. Паметта им бе почетена с признателност.

Официални гости и поздравления

Сред гостите на събитието бяха зам.-кметът на Община Котел Шериф Куванджъ и административният секретар Христо Карабекиров, които изразиха признателност към делото на почетените личности.

Юбилей на настоящия кмет

По време на събитието бе отбелязан и 70-годишният юбилей на настоящия кмет на селото – Христо Колев, който получи поздравления от присъстващите.

Тържеството се превърна в ден на памет, признателност и общностна гордост за жителите на Нейково.