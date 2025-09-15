Кметът Стефан Радев откри новата учебна година в училище „Елисавета Багряна“-Сливен

15.09.2025 09:57 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен

С издигането на националния флаг на България започна откриването на новата учебна година в Основно училище „Елисавета Багряна“-Сливен.

„15 септември е ден, изпълнен с вълнение, радост и очаквания“, каза в обръщението си към учениците, учителите и родителите директорът на училището Гергана Стоянова. „Нека новата учебна година бъде здрава, успешна и вдъхновяваща за всички“, допълни тя и прочете поздравителен адрес от министъра на образованието Красимир Вълчев.

„Прекрасен е днешният ден. За нас 15 септември винаги ще бъде празник, независимо кога сме завършили училище“, каза кметът Стефан Радев при откриването на учебната година.

„Скъпи ученици, бъдете любопитни, упорити и смели в мечтите си. Уважаеми учители, вие сте тези, които показват пътя на знанието. Благодарим за всеотдайния ви труд!

Скъпи родители, подкрепяйте децата си и вярвайте на учителите. А на най-малките, които за първи път прекрачват прага на училището – нека първата ви стъпка бъде начало на едно прекрасно пътешествие, изпълнено с усмивки, приятели и нови открития“, допълни кметът.

Той посети класната стая на 1-ви „Б“ клас, където подари календара на Община Сливен с азбуката и най-знаковите за града исторически обекти и природни забележителности.

Календарът се предоставя от няколко години на всички първи класове в общината.