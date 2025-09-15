15.09.2025 10:00 , Людмила Калъпчиева

Седмицата от 15 до 21 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност.

Традиционната акция по пътна безопасност „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ е в ход от началото на месец септември на територията на ОДМВР-Сливен.

Седмицата от 15 до 21 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност. Тази година от Европейската мрежа на службите на пътна полиция-ROADPOL са избрали 18 септември да бъде ден без загинали на пътя, когато е предвиден 24-часов контрол на движението.

В дните до 15 септември екипи на отдел „Охранителна полиция” и сектор „Пътна полиция” в ОДМВР-Сливен са провели срещи с местната влас, училищните ръководства и охранителните фирми. Извършени са проверки на пътните знаци, маркировката, осветлението, предпазните ограждения и обезопасеността на входовете на всички учебни сгради в областта. Проведени са срещи с ръководствата на охранителните фирми, ангажирани с охраната и пропускателния режим в детските градини и училищата, както и реда за подаване и получаване на сигнали за противообществени прояви на територията на учебните заведения.

В ОДМВР-Сливен е създадена организация за засилено полицейско присъствие на 15 септември. Полицейски екипи ще извършват контрол по спазване предимство на пешеходни пътеки, движение на пешеходци и пресичане на определените за това места. Контрол и наблюдение в районите на учебните заведения за недопускане на противообществени прояви и неправилно паркиране, което може да затрудни придвижването на децата. Ще се извършват проверки в заведения за спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия.

През учебната година са планирани беседи по пътна безопасност с най-малките в детските градини и такива в по-горните класове, съобразени с възрастта на децата и материалната база на училищата.

Отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция" са разработили практически препоръки за безопасност при движение от и към училище за учениците, техните родители и водачите на МПС.

Практически препоръки за безопасност на пътя

ЗА УЧЕНИЦИ -ПАЗИ СЕ!

АКО ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША:

- Избери най-безопасния и кратък маршрут до училище. Направи го с родителите си

- Заедно си припомнете правилата за движение на пешеходците.

Винаги:

- пресичай на обозначените за това места- пешеходна пътека;

-при пресичане по пешеходна пътека не използвай мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието ти;

- преминавай на зелено;

- използвай за движение тротоара;

- преминавай през подлезите и надлезите за пешеходци;

- Като пешеходци сте длъжни да се движите по тротоара или банкета на пътното платно;

-Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница само тогава , когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;

- Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те забелязали!

- Сложи светлоотразителни елементи на облеклото или раницата. Използвай светлоотразителна жилетка и светлоотразителни елементи в тъмната част на денонощието.

- Ако си закъснял за училище, не нарушавай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

- Ако си несигурен на опасно или натоварено кръстовище, премини с основната група пешеходци или с някой по-възрастен човек.

- Вкъщи решете към кого може и трябва да се обърнеш при нужда от помощ. Запамети номерата на тези хора в телефона си.

- На пешеходците е забранено да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници автобус, трамвай или тролейбус

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД:

- С някого от родителите си провери технически изправно ли е колелото.

- Изберете заедно възможно най-безопасния маршрут до училище.

- Припомнете си заедно основните правила за движение на велосипедистите.

- велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛАЗА ВОДАЧИТЕ НА ВЕЛОСИПЕД ,ТЕ СА ДЛЪЖНИ:

- да ползва светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;

- да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

- в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява велосипеда с включена бяла или жълта светлина отпред;

- при пресичане на платното за движение на пешеходна пътека да слезе от велосипеда и да пресече на собствен ход.

На водача на велосипед е забранено:

- да превозва други лица върху велосипеда, освен деца до 6-годишна възраст или с тегло до 27 кг на специално предвидени и сертифицирани столчета или седалки, освен ако велосипедът е произведен за ползване от повече от едно лице;

- да превозва други лица върху велосипеда, ако е на възраст под 18 години;

- по време на движение да използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му;

-да води животни, ако се движи по платното за движение.

- велосипедистът е длъжен да укаже с ръка, ако ще променя посоката си на движение или намерението си да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

- Винаги си слагай светлоотразителна жилетка и други светлоотразители, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

- Ако закъсняваш, не подценявай опасностите и не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

- ПОМНИ, че при катастрофа трябва да се обадиш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ИНДИВИДУАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ИЕПС):

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА КОИТО Е ДЛЪЖЕН ДА СПАЗВА ВОДАЧЪТ НА ИНДИВИДУАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО!

-да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

- да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 km/h;

- да ползва защитна каска;

- при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини и да ползва светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

- при пресичане на платното за движение да се придвижи съгласно правилата за движение по пътищата, съобразявайки се с приближаващите превозни средства и без да им отнема предимство, а ако пресича платното за движение на пешеходна пътека - да слезе от индивидуалното електрическо превозно средство и да пресече на собствен ход;

- да има валидна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането.

- На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено да:

- управлява индивидуално електрическо превозно средство, което не е регистрирано по реда на ал. 4;

- развива скорост, по-висока от 25 km/h;

- се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение на моторни превозни средства е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

- се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - "Забранено е влизането на велосипеди";

- се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии";

- се движи в тъмната част на денонощието;

- управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръце или по начин, който създава опасност за останалите участници в движението, включително да извършва скокове или да го управлява на едно колело;

- превозва други лица;

- превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

- се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

- се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

- управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

- използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му при управлението на индивидуално електрическо превозно средство;

- води животни;

- паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.

- Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 /шестнадесет/ години.

НА ВОДАЧА НА ДВУКОЛЕСНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО / ВОДАЧИ НА ВЕЛОСИПЕДИ И ЕИПС/е забранено:

- да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;

- да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;

- да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

-. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

- да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години

ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ СЕ ОБАДИ НА ТЕЛЕФОН 112.