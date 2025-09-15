Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 15.09.2025 г.

15.09.2025 10:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 31 минути | 38

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 12.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 15.09.2025 Г.

Сливен: Кражби на обща стойност около 30 000 лева са разкрити от криминалисти на участък „Надежда“ към РУ-Сливен. Сигналите за кражбите са получени през почивните дни от 12 до 14 септември. Заявени са кражби на пари, техника и друго имущество от частен имот в кв. „Надежда“, търговски обект в кв. „Даме Груев“ и обект на фирма в село Селиминово. Извършителите са задържани с полицейска мярка за 24 часа в поделенията на РУ-Сливен. Част от инкриминираните вещи са иззети и предадени. По случаите са образувани досъдебни производства.

Криминална полиция в Сливен осъществява ежедневен контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния, и противодействие на наркоразпространението в районите на учебни заведения в град Сливен и общината. В хода на извършените проверка за времето от 12 до 15 септември в поделенията на РУ-Сливен с полицейска мярка за 24 часа са задържани седем лица. В задържаните, и последвалите проверки са иззети различни по вид опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Работата по случаите продължава. Образувани са три досъдебни производства.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са установили водач на лек автомобил, който управлява с фалшива шофьорска книжка. При проверка, в хода на ежедневния контрол по пътна безопасност, на 13 септември, около 14,50 часа, на ул. „Цар Освободител“ в град Нова Загора е спрян за проверка лек автомобил „Опел Тигра“, управляван от мъж на 34 години от град Николаево, обл. Ст. Загора. Той е представил неистински документ за управление на МПС – италиански образец. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия в дните от 12 до 15 септември. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /4/ и РСПБЗН-Нова Загора /2/. Оказана е техническа помощ при 1 от сигналите.

На 12.09.2025 г., в 15,48 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в офис, намиращ се в сграда на ул. „Г.С. Раковски“. Произшествието е ликвидирано от 4 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Пожарникарите са спасили жена на 30 години, като са я извели от помещението през прозореца с помощта на автомеханична стълба. Унищожени са мебели, дограма, 100 кв. м. опушени стени. Спасена е сградата. Най-вероятната причина за възникване на пожара е паднала мълния върху сградата, която е предизвикала късо съединение в ел. инсталацията на кухня на последния етаж.