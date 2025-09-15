ДОБРЕ ДОШЛА, НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

15.09.2025 11:14 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 31

На 15 септември СУ „Йордан Йовков“ отвори отново своите врати, за да посрещне с усмивки, трепет и вълнение своите ученици. Дворът на училището оживя от смях, музика и радостни възгласи, а първият звънец сложи началото на ново приключение, изпълнено с предизвикателства, знания и нови приятелства.

Най-вълнуващ беше празникът за нашите първокласници – нетърпеливи, усмихнати и любопитни да прекрачат за първи път училищния праг. С трепет в сърцата и блясък в очите, те започват своето пътешествие към света на буквите, смятането, игрите и спорта, към нови умения, предизвикателства и радостни открития. За тях този ден е началото на най-голямото приключение – училището, което ще им подари приятели за цял живот и ще ги научи да мечтаят смело.

За всички останали ученици денят е повод за ново начало – да надграждат своите знания, да усъвършенстват уменията си и да трупат самочувствие чрез постижения, труд и постоянство. Училището е място, където всеки ден се превръща в шанс за развитие, вдъхновение и израстване.

Сърдечни приветствени думи към учениците, учителите и родителите отправи директорът на училището г-жа Кънева. Тя пожела здраве, упоритост и успехи, подчертавайки че СУ „Йордан Йовков“ е не просто място за учене, а дом на знанието, приятелството и доверието.

Радост и вълнение проличаха в думите на г-жа Миглена Ичеренска, майка на първокласник, която сподели своето щастие и надежда, че училището ще бъде за децата сигурен пристан, вдъхновение и опора в първите им стъпки към бъдещето.

Празникът събра в училищния двор ученици, родители, учители и гости, които заедно споделиха трепетните мигове на този специален ден. Сред усмивки, смях и настроение всички заедно изпратиха с носталгия безгрижното лято и посрещнаха с надежда и вяра златната есен, която винаги носи обещанието за ново начало.

СУ „Йордан Йовков“ продължава да следва своята мисия – да съхранява традициите, да вдъхновява с дух и ценности и да бъде място, където знанието и приятелствата вървят ръка за ръка.

Нека учебната 2025/2026 година бъде изпълнена с вдъхновение, сили, смели мечти и успехи за цялото ни училищно семейство!

На добър час!