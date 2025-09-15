Съвременен прочит на Йовковата „Боряна“ открива Есенния театрален салон – Сливен 2025

На 17 септември 2025 г. с премиерата на „Боряна“ Сливенският драматичен театър дава старт на тазгодишния Есенен театрален салон. Постановката е режисирана от Петър Денчев и представя съвременен прочит на класическата Йовкова пиеса, като запазва духа на автора и провокира зрителите да се изправят пред темите за вина, отговорност и силата да промениш съдбата.
Творческият екип и актьорите
В главната роля на Златил публиката ще види обичания актьор Красимир Доков, а в ролята на Боряна ще се превъплъти младата актриса Мария Манолова, номинирана за „Икар“ за изгряваща звезда.
Сред гост-актьорите е Марин Маринов, който играе Павли, най-малкия син на Златил.
Дебют на сливенска сцена прави Денислав Михалев в ролята на Андрея.
Останалите роли са поверени на добре познати лица от трупата:
Ивайло Гандев – Рали
Вяра Начева – Вида
Димитър Марков и Габриел Петков – комичната двойка Едрю и Васил Ваклин
Яна Димитрова – Елица
Сценографията е дело на Петър Митев, а музиката – на Христо Намлиев, които допринасят за цялостната атмосфера на спектакъла. Театралният афиш е създаден от плакатистката Маргарита Дончева.
Основната тема
Режисьорът Петър Денчев посочва, че „Боряна“ е пиеса за непризнатия грях, който прелива в семейно проклятие. „Единствено Боряна има силата да промени хода на това действие, но дали ще успее – това е въпросът, пред който зрителят е изправен“, споделя той.
Екипът на постановката твърди, че Йовковите герои са актуални и днес, а темите в пиесата могат да се сравнят с дълбочината на „Братя Карамазови“ на Достоевски. Някои зрители откриват в спектакъла дори елементи на Шекспирова трагедия.
Втора премиера
За всички, които пропуснат първото представление, втора премиера на „Боряна“ е насрочена за 21 октомври.
Есенният театрален салон тази година обещава да постави акцент върху класическите текстове, видени през съвременната призма, а „Боряна“ е силно начало, което със сигурност ще предизвика размисъл у публиката.