Областният управител Чавдар Божурски бе гост на откриването на академичната година във Филиал Сливен към Медицински университет - Варна. Той връчи поздравителен адрес на проф. Иван Александров, директор на Филиала, и се обърна с приветствие към преподавателите, студентите и техните близки.

„Уважаеми професори, доценти и асистенти, изпитвайте удовлетворение от работата си и гордост от постиженията на своите възпитаници. Бъдете техен пример за професионализъм и човеколюбие!

Скъпи студенти, използвайте времето тук, за да натрупате колкото може повече знания и да изградите възможно най-добрите умения! Старайте се винаги да бъдете най-добрите! Само така ще докажете, че сте достойни възпитаници на Медицински университет – Варна, и специално на неговия Филиал в Сливен. Поздравявам първокурсниците за техния избор. Убеден съм, че сте взели правилното решение.

Уважаеми родители, вярвайте на децата си и ги подкрепяйте в благородния път, по който са поели! Давайте им увереност да следват целите си и да постигат мечтите си!“ – каза в поздравлението си областният управител Чавдар Божурски.

Сред гостите на церемонията бяха още кметът на Сливен Стефан Радев, председателят на общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът Пепа Чиликова, общински съветници, ръководители на здравни и учебни заведения от област Сливен, родители и близки.

Във Филиал Сливен към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ се обучават 186 студенти – 125 бъдещи медицински сестри и 61 акушерки. Първокурсниците в двете специалности са общо 64.