Сливен избира своята „Мис Сливен 2025“

На 9 октомври 2025 г. в зала „Сливен“ ще се проведе едно от най-очакваните светски събития в региона – конкурсът „Мис Сливен 2025“. Престижната надпревара е част от националната верига „Мис България“, символ на стил, красота и класа.
Короната очаква своята наследничка
Младите и талантливи сливенски момичета ще се борят за титлата и правото да наследят короната на миналогодишната победителка Габриела Каябашлиева. Интересът към конкурса е голям – десетки кандидатки вече са заявили участие, а кастингът остава отворен до 19 септември.
Вечер на стил и артистизъм
Конкурсът обещава не само бляскава модна сцена, но и богата артистична програма, която ще превърне вечерта в истински празник на красотата и младостта.
Подкрепа от Община Сливен
Община Сливен за поредна година е официален партньор на събитието, като по този начин утвърждава конкурса като значимо културно и модно събитие за града.
Път към националния финал
Победителката на „Мис Сливен 2025“ ще представи града на националния финал на „Мис България“ – най-престижната сцена за красота в страната.