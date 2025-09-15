Сливен избира своята „Мис Сливен 2025“

15.09.2025 13:23 , Людмила Калъпчиева

На 9 октомври 2025 г. в зала „Сливен“ ще се проведе едно от най-очакваните светски събития в региона – конкурсът „Мис Сливен 2025“. Престижната надпревара е част от националната верига „Мис България“, символ на стил, красота и класа.

Короната очаква своята наследничка

Младите и талантливи сливенски момичета ще се борят за титлата и правото да наследят короната на миналогодишната победителка Габриела Каябашлиева. Интересът към конкурса е голям – десетки кандидатки вече са заявили участие, а кастингът остава отворен до 19 септември.

Вечер на стил и артистизъм

Конкурсът обещава не само бляскава модна сцена, но и богата артистична програма, която ще превърне вечерта в истински празник на красотата и младостта.

Подкрепа от Община Сливен

Община Сливен за поредна година е официален партньор на събитието, като по този начин утвърждава конкурса като значимо културно и модно събитие за града.

Път към националния финал

Победителката на „Мис Сливен 2025“ ще представи града на националния финал на „Мис България“ – най-престижната сцена за красота в страната.