Седмицата в ЕП: 15 – 21 септември 2025 г.

Външни парламентарни дейности, делегации на парламентарни комисии

САЩ / Вътрешни работи. Делегация на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще посети Вашингтон, където ще обсъди възможностите за засилване на сътрудничеството между агенции на ЕС, като Европол, и американските партньори, например Федералното бюро за разследване (ФБР), в области като борбата с организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпността и защитата на децата онлайн. Членовете на ЕП ще обсъдят и последните развития в областта на защитата на личните данни и възможните начини за гарантиране на пълна визова реципрочност между ЕС и САЩ (от понеделник до четвъртък).

Канада / Стратегическо партньорство. Делегация на комисията на ЕП по външни работи (AFET) ще посети Отава и Торонто, където ще обсъди възможностите за по-нататъшно укрепване на стратегическото партньорство с Канада. Акцентът ще бъде поставен върху най-добрия начин за съвместно справяне с глобалните предизвикателства, включително войната в Украйна, положението в Близкия изток, нарастващото влияние на Китай и геополитическата конкуренция в Арктика (от понеделник до петък).

Канада / Енергетика и научни изследвания. Членове на ЕП от комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) ще посетят Торонто, Канада, където ще обсъдят ядрената енергия, научните изследвания, иновациите и сътрудничеството между ЕС и Канада в тези области, със специален акцент върху малките модулни реактори, модерните ядрени технологии и стратегиите за енергиен преход (от вторник до четвъртък).

Гренландия / Чуждестранна намеса. Делегация на комисията по сигурност и отбрана (SEDE) ще посети Гренландия, където ще направи оценка на променящите се геополитически и климатични реалности, пред които е изправен островът, и как ЕС може да помогне на Гренландия да противодейства на външната намеса и дестабилизиращите външни заплахи (от понеделник до петък).

Гренландия / Рибно стопанство. Делегация на комисията по рибно стопанство (PECH) ще посети Гренландия, където ще направи оценка на социално-икономическите ползи от Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Гренландия и дали то насърчава отговорното управление на рибното стопанство. Това споразумение в областта на рибарството е второто по големина в ЕС и е на стойност над 17 милиона евро (от вторник до четвъртък).

Испания / Миграция. Делегация от членове на комисията по петиции (PETI) ще посети Тенерифе и Гран Канария, за да проучи предизвикателствата, произтичащи от миграционния натиск, засягащ региона. Членовете на ЕП ще се срещнат с национални и местни органи, мигрантски общности и други заинтересовани организации. Техният дневен ред ще включва също така изслушване относно случаи на искане на убежище от непридружени ненавършили пълнолетие лица, както и посещение на временни приемни центрове (от понеделник до сряда).

Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще произнесе реч на по време на събитие на тема „Национална и транснационална престъпност: инструменти и цели в Италия и Европа” в Месина (Италия). В сряда тя ще направи видео обръщение към пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.