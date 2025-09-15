Земляческа среща събира бившите жители на село Запалня

15.09.2025 13:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 60

На 20 септември 2025 г. (събота) от 11:00 часа в село Запалня ще се проведе традиционна земляческа среща, организирана от инициативен комитет от бивши жители на селото със съдействието на Община Твърдица.

Срещата е отворена за всички бивши жители на селото, техните наследници, семейства, близки, познати и приятели от цялата страна.

Организаторите канят всички да се включат в събитието, което ще бъде повод за спомени, срещи и съхранение на паметта за родното място.

„Заповядайте! Очакваме Ви!“ – призовават от инициативния комитет.