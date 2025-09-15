Тържествено откриване на новата учебна година в ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас

15.09.2025 14:32 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 15 септември, в празничния първи учебен ден, тържествено бе открита новата учебна година в Основно училище „Христо Ботев“ в гр. Бургас.

Сред официалните гости на събитието бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, кметът на Община Бургас г-н Димитър Николов, директорът на Дирекция „Образование“ г-жа Катя Мишева, както и директорката на училището г-жа Магдалена Абаджиева.

Празничната програма бе изпълнена с вълнение от ученици, учители и родители. Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений извърши тържествен водосвет и благослови началото на новата учебна година, призовавайки Божието благословение над децата, техните родители и педагози.

Кметът на Бургас г-н Димитър Николов поздрави присъстващите и пожела на учениците дръзновение в усвояването на знанието и стремеж към духовни и нравствени добродетели.

Директорката на училището г-жа Магдалена Абаджиева изрази благодарност към всички учители за техния труд и отдаденост, като подчерта, че училище „Христо Ботев“ е общност, която възпитава не само образовани, но и добродетелни личности.

С благословията на Църквата и подкрепата на местната власт новата учебна година започна тържествено и с надежда за добри плодове в делото на знанието и възпитанието.