Тържествено откриване на обновената детска градина „Вълшебство“ в Бургас

С особена радост на 15 септември в гр. Бургас тържествено бе открита обновената детска градина „Вълшебство“. На събитието присъства Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, който заедно с кмета на града г-н Димитър Николов, директорката на Дирекция „Образование“ в Община Бургас г-жа Катя Мишева и множество гости сподели празничното настроение на децата и техните възпитатели.

Детска градина „Вълшебство“ е едно от най-старите образователни заведения в града, създадена още през 1947 г., но днес е сред най-модерните със своята обновена материална база и богата образователна програма. Тя се отличава с най-много школи, първа в града открива мажоретен състав и е въвела патриотичната програма „Да обичаш България“. Главният учител г-жа Миглена Касабова е подготвила учебни програми, високо оценени и от академичните среди.

Официалното откриване бе извършено от директорката на детската градина г-жа Цветелина Хинкова, която с благодарност и гордост сподели, че през новата учебна година „Вълшебство“ ще приеме десет групи от по 25–26 деца. Някои от тях за първи път прекрачват прага на обновената и уютна градина.

Децата поздравиха присъстващите със сърдечна художествена програма, която събра заслужени аплодисменти. След това гостите разгледаха новите помещения и оборудване, радвайки се на създадените условия за възпитание и образование на най-малките жители на Бургас.