Откриха реновирания стадион „Ветрен“ в Бургас

15.09.2025 14:41 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 35 минути | 29

Община Бургас, в партньорство с Българския футболен съюз, откри официално обновения стадион „Ветрен“, част от СОЦ „Ветрен“ – Бургас.

Съоръжението, което има дългогодишна история и е било арена на спортни емоции за поколения бургазлии, бе модернизирано с инвестиция над 1 млн. лева. Поставени са нова тревна настилка и осветление от висок клас, осигуряващи съвременни условия за развитие на футбола и масовия спорт.

Реновираният стадион вече ще бъде не само дом на футбола, но и място за спортни прояви, културни събития и срещи с общността, утвърждавайки ролята си като център на социалния и спортен живот в региона.

Официалното откриване се състоя на 15 септември от 11:00 часа в присъствието на Сливенския митрополит Арсений, който отслужиха водосвет за здраве и благословение.