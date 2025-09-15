15.09.2025 16:10 , Връзки с обществеността

Деси Добрева ще пее в Сливен по време на първата вечер на Фестивала на стоте войводи - 19 септември, петък. Нейното участие ще започне в 20 часа. Певицата става изключително популярна като част от екипа на „Шоуто на Слави“. Имала е турнета в България и много държави по света. Пяла е на едни от най-престижните сцени. Работила е по съвместни проекти с Теодосий Спасов, Нешка Робева, телевизионни предавания и др.

Носител е на множество награди от национални и международни конкурси. Деси участва безкористно в редица благотворителни кампании и каузи. Тя е една от 12-те финалисти на българския финал на Евровизия. Работи за популяризирането на българския фолклор сред младите хора.

Заповядайте на 19 септември от 20 часа на Фестивала на стоте войводи, когато на сцената ще излезе Деси Добрева!

Събитието се организира за поредна година от Община Сливен .