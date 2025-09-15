Тържествено откриване на новата учебна година в община Твърдица

15.09.2025 15:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 62

С много вълнение и усмивки днес бе отбелязано откриването на новата учебна година в училищата на община Твърдица. 15 септември отново събра ученици, учители, родители и гости в двора на знанието – мястото, където се поставя началото на нови мечти, усилия и постижения.

В своето приветствие общинското ръководство отправи послание за надежда, стремеж към знание и вяра в бъдещето:

„Днес малките първолаци плахо прекрачват прага на училището, а зрелостниците гордо поемат към нови хоризонти. Най-ценните уроци не се пишат само с тебешир на дъската – те се предават с любов, търпение и вяра в детето.“

Благодарности и пожелания

Към учителите бяха отправени благодарности за тяхната всеотдайност и грижа. На учениците бе пожелано да вярват в мечтите си и смело да ги следват, а на родителите – търпение и гордост от успехите на своите деца.

Послание за бъдещето

„Училището е повече от институция – то е храм на знанието и устрем към свободата, която идва, когато знаем, когато мислим и когато сме уверени в силата си да изграждаме бъдещето. Нека новата учебна година бъде здрава, успешна и вдъхновяваща!“ – гласи обръщението.

С празнични програми, цветя и много усмивки бе даден официален старт на учебната 2025/2026 година.