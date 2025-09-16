16.09.2025 08:30 , Връзки с обществеността

Един от най-старите български оркестри ще участва за първи път във Фестивала на стоте войводи в Сливен, който ще се проведе на 19 и 20 септември в Градската градина. Берковската духова музика ще представи своята програма по време на първата фестивална вечер – 19 септември от 21 часа.

Берковската духова музика е наследник на състав, създаден през 1902 година. Днес репертоарът на групата включва автентичен и обработен фолклор, маршове, класически пиеси и др. Има албуми с хора, ръченици и народна музика от всички региони на България, авторски пиеси и обработки на популярни класически и фолклорни мелодии. Чести са участията с известни изпълнители от различни жанрове - Нина Николина, Любо Киров, Христо Мутафчиев, Лиляна Галевска, Камен Донев, Йорданка Христова, Йордан Йончев – Гъмзата, Руслан Мъйнов, Ива Давидова, Етиен Леви, Михаил Йончев, Неда Украден, Любиша Самарджич, и др.

Берковската духова музика е основен участник в хитовата песен на Лили Иванова "Ветрове".

Заповядайте в Сливен на 19 септември – петък, от 21 часа, когато на сцената на Фестивала на стоте войводи в Градската градина, ще излязат музикантите от Берковската духова музика!

Събитието се организира за поредна година от Община Сливен.

В прикачения файл - програмата на Фестивала за двата дни: