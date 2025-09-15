Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мотополигон „Докса баир“ стана арена на зрелищния „Grand Prix Kippen 2025“

На 13 и 14 септември 2025 г. мотополигон „Докса баир“ край село Кортен се превърна в притегателен център за стотици фенове на високите скорости. Там се проведоха 7-ият кръг от Републиканския шампионат по мотокрос и 7-ият кръг от BMU European motocross championship – “Grand Prix Kippen 2025”.

Официално откриване и гости

Секретарят на Община Нова Загора Ангел Стойчев имаше честта да открие надпреварата и получи специален плакет в знак на благодарност за подкрепата на мащабното спортно събитие. Сред официалните гости бяха кметът на с. Кортен Игнат Игнатов, общински съветници, Джан Марко Сантучи – член на УС на Българската федерация по мотоциклетизъм, и Красимир Иванов – собственик на клуба-домакин „Киппен МХ Рейсинг Тийм“.

Спортен адреналин и международно участие

В състезанието тази година се включиха 140 състезатели от България, Румъния, Турция, Гърция и Северна Македония, които предложиха на публиката динамика, зрелищни обрати и истински мотокрос спектакъл.

Благодарност към организаторите

Община Нова Загора изрази признателност към организаторите и участниците за демонстрирания спортен дух и приноса към развитието на мотоспорта в региона.

Снимки: Община Нова Загора и LAP.bg

Снимки

