Балет „Грация“ към Център за подкрепа на личностно развитие-детски комплекс-Сливен, с художествен ръководител Юлия Кирова, представи Община Сливен на международен фестивал в Катеррини, Гърция. Събитието се проведе от 9 до 13 септември и в него участие взеха състави от Македония, Румъния, Сърбия и България.

Балет „Грация“ се включи с няколко танца, както и в организираното дефиле на участниците.

Историята на балета започва преди повече от 15 години. През годините съставът е представял България и Сливен в държави като Турция, Италия, Австрия, Албания и др.

Основни партньори в пътуванията на състава са Община Сливен, Общински съвет Сливен, Детски комплекс-Сливен и родители на децата.