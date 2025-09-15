Сливен. Новини от източника. Последни новини

Тържествено откриване на новата учебна година в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен

Тържество

На 15 септември в двора на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен тържествено бе открита новата учебна 2025/2026 година. Празничната атмосфера събра ученици, учители, родители и гости на училището.

Сред официалните гости бяха г-н Стефан Радев – кмет на община Сливен, г-жа Йорданка Стоилова – старши експерт начално образование в РУО – Сливен и Динко Андреев - председател на Обществения съвет. Те отправиха своите пожелания за успешна и ползотворна нова учебна година.

Директорът на училището, г-жа Гергана Султанова, приветства учениците и учителите с думи на гордост и надежда.

С много вълнение прозвуча и поздравителното слово от министъра на образованието и науката, който пожела на българските ученици любопитство към знанието и дръзновение да сбъдват мечтите си.

Вълнение и гордост предизвика приветствието на родител на първокласник, който се обърна към учителите с благодарност и към децата с пожелание за смело и радостно начало в голямото училищно семейство.

Програмата за празничния ден включваше музикални изпълнения на ученици от различни класове, както и танци на училищната танцова група, които създадоха истинско настроение и усмивки сред присъстващите.

С пожелания за здраве, вдъхновение и успешна учебна година прозвуча и първият училищен звънец, който въведе в класните стаи най-малките ученици – първокласниците.

Снимки

