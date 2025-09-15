Сливен. Новини от източника. Последни новини

ДА Е УСПЕШНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

, Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди около 1 час | 20

ПХГ Откриване на учебната година

На 15 септември в 10:00 часа започна тържеството по откриването на новата учебна година в Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“. Поздравителни адреси получихме от Областна управа, Община Сливен и Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет. Гости на празника ни бяха родители, колеги и представители на партньорски организации. С поздрав към довчерашните си съученици се обърнаха Ванеса Иванова и Натали Господинова от випуск 2025, вече подготвящи се за първите си студентски вълнения. Театралната трупа „Опит за летене“ представи забавна сцена от ученическия живот, а музикалния си талант разкри Емилия Арангелова от VIIIа клас. Директорката на гимназията Дияна Костадинова се обърна към всички ученици с пожелание да носят духа на Хуманитарната гимназия и да развиват у себе си сътрудничество, разбиране и съпричастност.

На добър час на всички учители и ученици, нека новата учебна година да е ползотворна и успешна!

Снимки

ПХГ Откриване на учебната година
ПХГ Откриване на учебната година
ПХГ Откриване на учебната година
ПХГ Откриване на учебната година
ПХГ Откриване на учебната година
ПХГ Откриване на учебната година
ПХГ Откриване на учебната година
ПХГ Откриване на учебната година

Файлове

Поздравителен адрес Община

Размер: 340KiB | Тип: PDF

Поздравителен адрес Областна управа

Размер: 31.8KiB | Тип: PDF

Поздравителен адрес Конфуций

Размер: 274KiB | Тип: JFIF

Реклама