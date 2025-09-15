ДА Е УСПЕШНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

15.09.2025 18:01 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди около 1 час

На 15 септември в 10:00 часа започна тържеството по откриването на новата учебна година в Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“. Поздравителни адреси получихме от Областна управа, Община Сливен и Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет. Гости на празника ни бяха родители, колеги и представители на партньорски организации. С поздрав към довчерашните си съученици се обърнаха Ванеса Иванова и Натали Господинова от випуск 2025, вече подготвящи се за първите си студентски вълнения. Театралната трупа „Опит за летене“ представи забавна сцена от ученическия живот, а музикалния си талант разкри Емилия Арангелова от VIIIа клас. Директорката на гимназията Дияна Костадинова се обърна към всички ученици с пожелание да носят духа на Хуманитарната гимназия и да развиват у себе си сътрудничество, разбиране и съпричастност.

На добър час на всички учители и ученици, нека новата учебна година да е ползотворна и успешна!