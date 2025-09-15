Сливен, кратки вечерни новини, 15.09.2025 г., понеделник

15.09.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 часа | 86

Кметът на Сливен Стефан Радев изпрати поздравителен адрес до всички учебни заведения в общината по повод първия учебен ден.

С издигането на националния флаг в Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен беше открита новата учебна година.

В сливенския филиал на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ беше открита новата академична година.

Балет „Грация“ към Центъра за подкрепа на личностно развитие – Детски комплекс Сливен, с художествен ръководител Юлия Кирова, взе участие в международен фестивал в Катерини, Гърция.

Деси Добрева ще открие първата вечер на Фестивала на стоте войводи в Сливен.

Община Сливен предприе мерки за осигуряване на безопасността на учениците в навечерието на новата учебна година.

Земетресение е регистрирано в Южна България малко преди 9:01 часа, епицентърът на труса е бил близо до Сливен и по-конкретно на 7,9 километра източно от Сунгурларе и на 290 километра от столицата София.