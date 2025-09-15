15.09.2025 20:47 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

64 първокурсници преминаха прага на сливенския филиал на Медицински университет-Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, където за дванадесети път беше дадено началото на новата академична година. Те ще се обучават в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Сред гостите на церемонията беше кметът на Сливен Стефан Радев. Той поздрави първокурсниците с избора им на специалност и учебно заведение и изрази радостта си, че интересът към тях е по-голям в сравнение с миналата година.

„Тези специалности и учебно заведение са ценени не само в България, но и в цяла Европа. Така че вашите дипломи ще са конвертируеми навсякъде. Това обаче само ни амбицира да правим това, което зависи от нас да ви задържим като специалисти тук. Надявам се и държавната политика да е такава, че когато завършите – условията, които се предлагат за работа тук, да са дори по-добри от тези, които може да получите на Запад“, каза Радев. Той благодари на преподавателите и целия академичен екип за отдадеността и любовта, които влагат в обучението на студентите.

„Тази професия изисква много себеотдаване, умения и знания. Изисква и много душа. Пожелавам на всички, след като завършите, да имате пациенти, които да идват при вас и да ви казват „Благодаря!““, каза от своя страна директорът на филиала проф. д-р на науките Иван Александров. Той отправи поздравление и от името на ректора на университета проф. д-р Димитър Райков.

Церемонията продължи с полагане на клетва на първокурсника. Общо 186 студенти ще се обучават тази година в сливенския филиал. Първокурсниците в специалност „Акушерка“ тази година са 18, а „Медицинска сестра“ са избрали 46 души.

Сред гостите, уважили събитието, бяха още областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, общинският съветник д-р Милена Ченкова, зам.-кметът Пепа Чиликова, директори на лечебни заведения и представители на медицинската общност в града.

Филиалът в Сливен е създаден с решение на Народното събрание от 30 януари 2013 г. През същата година той отвори врати за първите студенти.

По-рано през деня председателят на местния парламент в Сливен Димитър Митев бе гост на откриването на новата учебна година в ОУ „Христо Ботев“. Колегата му от Общинския съвет - председателят на постоянната комисия по образованието Лидия Димитрова, бе гост на откриването на учебната година в Езиковата и природо-математическата гимназии в Сливен.