НОИ – Сливен провежда разяснителна кампания за въвеждането на еврото

В рамките на националната кампания за подготовка за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., ТП на НОИ – Сливен съвместно с Български пощи организираха срещи с жители на населените места град Кермен (община Сливен) и село Кортен (община Нова Загора).

По време на срещите беше обяснено:

как ще се извърши превалутирането на пенсиите;

какви са начините на тяхното изплащане след въвеждане на еврото;

къде ще се извършва легалната обмяна от левове в евро, с цел предотвратяване на измами.

На присъстващите бяха раздадени информационни листовки с подробности за процеса.

Посетени населени места

В рамките на кампанията бяха проведени срещи и в:

с. Чинтулово, с. Малко Чочовени, с. Гавраилово, с. Селиминова, с. Голямо Чочовени, с. Червенаково, с. Близнец (община Сливен)

с. Ценино и с. Съдийско поле (община Нова Загора)

Събитията се осъществиха със съдействието на кметовете на населените места, като целта е жителите да бъдат добре информирани и подготвени за плавния преход към новата валута.

Кампанията продължава

Служителите на ТП на НОИ – Сливен ще продължат да посещават населени места в областта, за да предоставят актуална информация и да отговорят на въпроси, свързани с въвеждането на еврото.