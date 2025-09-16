Тържествено откриване на новата учебна година в община Нова Загора

16.09.2025 08:50 , Людмила Калъпчиева

Днес, 15 септември, училищата в община Нова Загора отвориха врати, за да посрещнат своите възпитаници – от вълнуващите се първолаци до зрелостниците, които за последен път ще прекрачат прага на своя „втори дом“. Първият училищен звънец тържествено ознаменува началото на новата учебна година, а в детските очи заблестяха надежда и радост за нови знания, приятелства и открития.

Присъствие на официални гости

Учебните заведения в града бяха уважени от представители на ръководството на Община Нова Загора.

Кметът Галя Захариева, заместник-кметът Ивайло Енев и секретарят Ангел Стойчев споделиха тържеството на СУ „Христо Ботев“ – гимназиален етап.

Заместник-кметовете Нина Генчева и Иванка Михова, заедно с началника на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Соня Петрова, бяха специални гости на НУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Общественият посредник Нейчо Минчев присъства на празника на НУ „Любен Каравелов“.

Общинското ръководство бе приветствано с усмивки и в СУ „Христо Ботев“ – начален етап.

Всички училища в общината получиха поздравителен адрес от кмета на общината.

Символ на надежда и приемственост

Първият учебен ден бе определен като символ на приемственост, надежда и светлина. „Нова Загора отново доказва, че знанието е ценност, а училището – мястото, където се градят бъдещето и мечтите“, посочиха от общинското ръководство.

Пожелание за успех

Ученици, учители и родители получиха пожелание новата учебна година да бъде изпълнена с успехи, творчески открития и незабравими моменти.

„Нека звънецът, който днес удари, бъде знак за приятелства, вдъхновение и увереност в бъдещето. На добър час, скъпи ученици и учители – Нова Загора вярва във вас!“