Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 16.09.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 15.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 16.09.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от група „Патрулно постова дейност“ към РУ-Сливен при засиления контрол по линия „Наркотици“. На 15 септември, около 22,00 часа, в сливенския квартал „Дружба“, патрулен екип е извършил проверка на 32-годишен мъж. Той доброволно е предал пакетче, съдържащо суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 16 септември, около 02,15 часа, на бул. „Цар Освободител“ в град Сливен, патрулен екип е извършил проверка на 22-годишен мъж. Той доброволно е предал пакетче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 15 септември, около 07,09 часа, е получен сигнал от телефон 112 за настъпило пътно произшествие в град Кермен. 38-годишен водач на лек автомобил „Ауди А7“ при потегляне е ударил мъж също на 38 години, който се е намирал на пътното платно. При произшествието е пострадал пешеходецът, който е откаран в болнично заведение в град Сливен за оказване на медицинска помощ. Водачът на лекия автомобил е напуснал мястото на произшествие, като малко по-късно е установен и задържан от служители на участък „Запад“ към РУ-Сливен. Участниците в пътния инцидент са от град Кермен. Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Неправоспособен водач, който системно управлява МПС, е установен от екип на РУ-Нова Загора при ежедневния контрол по пътна безопасност. Проверката е извършена на 16 септември, в 01,05 часа, на ул. Сливница в град Нова Загора. Спрян е за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от неправоспособен 29-годишен мъж от същото населено място. Полицейските служители установяват, че водачът вече има наложено наказание по административен ред за същото нарушение. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /1/ и РСПБЗН-Нова Загора /1/. Оказана е техническа помощ при 1 от сигналите.