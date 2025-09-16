Знанието е навсякъде или как се пишат записки на Езиковата по Захариевски!

16.09.2025 12:43 , Людмила Калъпчиева

Сливен

Тържественото откриване на учебната 2025/26 г. отново събра бивши и настоящи възпитаници и преподаватели, родители и приятели на Езиковата Гимназия в Сливен! За четвърта поредна година представители на Фондация Езиковата Сливен, инициатива на бивши възпитаници, вдъхновена преди три години от 50-тата годишнина на Езиковата, отправиха поздрав към настоящите възпитаници, преподаватели и родители и отново потвърдиха своето желание да останат свързани с днешните възпитаници и да подпомагат тяхното развитие и през предстоящата учебна година. Председателят на Алумни съвета на Фондацията, г-жа Дарина Кадънкова, бивш възпитаник, обяви първия по рода си стипендиантски фонд на Фондацията, наречен "Будители: Поколение Z", изцяло финансиран от дарения на бивши възпитаници. Фондът ще се отвори за кандидатстване символично в Деня на Народните Будители, 1 ноември и ще предостави пет стипендии срещу индивидуални пътни карти за развитие на днешните възпитаници. Друг жест на алумни общността на Езиковата за предстоящата учебна година е дарение на седем възпоменателни монети с лика на Захарий Стоянов, пуснати от БНБ по повод 175-годишнината от рождението му. Дарението бе връчено от г-н Венцислав Захариев, директор на клона на ПИБ в Сливен и родител на бивш възпитаник, на когото Фондацията и Гимназията изказват сърдечна благодарност за щедростта и съпричасността му към каузата на обединението и единството на поколенията, минаващи през Езиковата! Нека Знанието бъде с всички възпитаници и преподаватели на Езиковата и нека да доведе до лавина от успехи, постигнати мечти и още записки на Езиковата по Захариевски! На добър час и успешна учебна година!