ОДМВР-Сливен: Засилен контрол над управлението на двуколесни превозни средства

Полицията в Сливен завишава контролът над водачите на двуколесни превозни средства. Днес на бул. „Стефан Караджа” полицейски екип е установил водач на мотоциклет със скрита регистрационна табела. Съставен му е акт и му е отнето свидетелството за управление на МПС. Четирима са санкционираните водачи на мотоциклети в град Сливен, след влезлите на 7 септември промени в Закона за движение по пътищата. Вчера е получен сигнал за двама мотоциклетисти с рисково поведение на пътя. Двамата са спрени и е извършена проверка, при която се констатира, че регистрационните табели не са поставени съобразно изискванията /не са поставени под определения ъгъл, който осигурява видимост на номера/. Съставени са актове и са им отнети шофьорските книжка. Вчера е санкциониран мотоциклетист, който е управлявал рисково между автомобилите по бул. „Банско шосе” в град Сливен. В края на миналата седмица е санкциониран водач, който не е поставил регистрационната табела по установения в ЗДвП ред, тя е била скрита под седалка на мотоциклета.

Предвидените глоби при неправилно поставяне на номерата е лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца и глоба 200 лева, като свидетелството за управление на МПС се отнема веднага. За рисково шофиране глобата е 200 лева, отнемат се 13 контролни точки.