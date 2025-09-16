Община Сливен състави акт на фирма, разкопала самоволно улица в центъра

16.09.2025 14:52 , Връзки с обществеността

Сливенска фирма разкопа улица в центъра на града, в нарушение на нормативната уредба. Общината състави акт за нарушението. Констатирано е, че на ул. „Одрин“, дружеството „Статус С“ ЕООД е започнало разкопаването, в нарушение на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на общината. Фирмата е започнала изкопните работи без да подаде в Община Сливен уведомление по смисъла на Наредбата и не е внесла депозит за възстановяването на улицата. Съставен е и констативен протокол за извършеното нарушение.

Разкопаването е заради изграждане на временен уличен водопровод и временна канализация със сградни отклонения за новострояща се наблизо сграда, свързани с разкопаване на общински терени.

Констатирани са нарушения и на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за което Община Сливен уведоми РДНСК, тъй като строежът е трета категория