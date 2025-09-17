17.09.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Вторият ден от фестивала „Стоте войводи“ ще започне на 20 септември от 11 часа със забавление за най-малките гости. Децата ще имат възможност да се потопят в историята на „Жабокът принц“. Актьорите на Държавен куклен театър-Сливен ще разкажат как точно принцът се превръща в жабок и защо. През какви изпитания трябва да премине, за да възвърне човешкия си облик и защо принцесата целува бедния жабок.

Постановката е вдъхновена от приказката на Братя Грим. Драматизацията и режисурата са на Теодора Попова. Сценография и кукли – Елена Цонкова. Музика – Гергана Анмахян.

