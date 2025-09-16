16.09.2025 15:26 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в две срещи от програмата на работното посещение на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в област Сливен.

Чавдар Божурски участва в дискусия със сливенски педагози, която се проведе днес (16 септември) в зала „Май“. Сред присъстващите бяха още: Стефан Радев - кмет на Община Сливен, народните представители Десислава Танева и Мария Белова, Боян Аксаков – началник на Регионалното управление на образованието.

По-рано през деня областният управител се включи в среща на министър Вълчев в ОУ „Юрий Гагарин“. Основна тема на разговора бе т. нар. Механизъм за обхват. Чавдар Божурски е председател на Областния координационен център.

И на двете места ръководителят на просветното ведомство изтъкна ролята на областните управители в координацията на институциите и прилагането на мерките за обхват на учениците.

В област Сливен през учебната 2024/2025 година в резултат на дейностите по Механизма за обхват над 300 деца и ученици са върнати в образователната система. Сформирани са и работят 56 екипа, в които влизат 582 представители на институциите.

Посещението на министър Вълчев в област Сливен започна сутринта с визита на училището в село Камен. След това в Спортно училище „Димитър Рохов“ министърът откри STEM център и награди ученици-спортисти.