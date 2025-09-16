Сливен, кратки вечерни новини, 16.09.2025 г., вторник

16.09.2025 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен тържествено бяха открити нова STEM стая и дигитална библиотека.

Община Сливен състави акт на фирма „Статус С“ ЕООД заради незаконно разкопаване на ул. „Одрин“ в центъра на града.

Берковската духова музика ще се включи за първи път във Фестивала на стоте войводи в Сливен, който ще се проведе на 19 и 20 септември в Градската градина.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в две срещи от програмата на работното посещение на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в област Сливен.

В област Сливен през новата учебна година ще функционират 68 училища, в които са записани общо 19 872 ученици.

Златен триумф за ШК „Сините камъни“ - младият отбор на клуба, съставен от Александра Пехливанова (12 г.), Ния Малчева (11 г.), Василена Очкова (12 г.) и Мария Очкова (13 г.), спечели титлата на България по ускорен шах за жени в Приморско.