16.09.2025 17:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 47 минути | 48

Община Сливен организира на 18 септември – четвъртък, срещи с жителите в района на улиците „Г. Раковски“, „Антим I“ и бул. „Христо Ботев“. Поводът е въвеждането на проекта за паркиране в тези райони. За улеснение на гражданите ще се проведат две срещи. Едната е в 18 часа с жителите на „Г.С. Раковски“ и „Антим I“. Тя ще се състои на паркинга между ул. „Добри Чинтулов“ и ул. „Иван Александър“.

За 19 часа е обявена срещата с жителите в района на бул. „Христо Ботев“. Тя ще се проведе от източната страна на пешеходния мост по булеварда.

С проекта за паркиране се въвеждат мерките, предвидени в нормативната уредба още през 2017 година, според която бъдещите паркоместа влизат в обхвата на Синята зона. Те са разглеждани от Комисията по безопасност на движението като участъци с натоварено движение и ограничени възможности за свободно паркиране, както и многократни запитвания от граждани и търговци в тези райони.

Паркоместата ще се намират в източната част на бул. „Христо Ботев“ – от Розова градина до ул. „Драгоман“, обособени в дясната страна, по посока на движението, както и по ул. „Антим I“ и ул. „Г. Раковски“. Паркоместата ще са от страната на сградите и търговските обекти.

Живущите в тези райони, могат да изпращат въпроси и предложения на имейл:

szsliven@gmail.com или гласово по телефон 1344.

В прикачените файлове можете да видите схемите за паркиране.