16.09.2025 16:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 25 минути | 29

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев проведе работна среща с директори и учители на учебните заведения в община Сливен. Срещата, състояла се в зала „Май“, откри кметът Стефан Радев.

Министърът, заедно с останалите участници в разговорите, обсъдиха актуални въпроси относно промените в предучилищното и училищно образование, с обхвата и задържането на учениците, както и организационни въпроси.

„Искам да изкажа благодарност към министър Вълчев за това, че днес е тук сред нас! Надявам се срещата да бъде полезна за нашата общност, за всички ръководители от системата на образованието, за всички учители, които имат възможност да поставят директно своите въпроси на министър Вълчев“, заяви градоначалникът. На всички той пожела успешна учебна година.

Красимир Вълчев на свой ред благодари за домакинството и доброто партньорство с Община Сливен. Той очерта накратко основните, според него теми, които са залегнали пред Министерството на образованието и науката /МОН/. Една от тях бе предизвикателствата, свързани с Наредбата за приобщаващото образование и необходимостта от диалог и ролята на родителите в обучението на деца със специални образователни потребности.

Министър Вълчев повдигна и въпроса за все по-голямата необходимост от изготвяне на работеща система от предупредителни мерки и санкции в обучителния процес.

Според него основните предизвикателства в образователната система са свързани с функционалната грамотност, амбицията за учене, както и с големия брой ученици с по-ниска мотивация въобще за включване в образователната система, респективно подкрепата от страна на родителите.

По отношение на механизма за задържане и обхват на учениците в училище, Вълчев е на мнение, че той трябва да бъде активен още в предучилищна възраст, тъй като всички изследвания показват, че именно ранната детска възраст е ключова за по-добрите резултати.

В рамките на срещата бяха откроени още приемът в прогимназиалния етап на обучение, както и необходимостта да се увеличи броят на часовете по общообразователните предмети.

На срещата в зала „Май“ присъстваха народните представители от Сливенски избирателен район Десислава Танева и Мария Белова, областният управител Чавдар Божурски, началникът на РУО – Сливен Боян Аксаков, образователни експерти от Общината и училищни екипи от специалисти.

По-рано днес образователният министър, заедно със сливенските народни представители, кметът Стефан Радев и областният управител, посетиха ОУ „Юрий Гагарин“ в Сливен, където бяха обсъдени актуални теми относно образованието.