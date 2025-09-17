СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 17.09.2025

Сливен. Новини от източника. Последни новини

868 09.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

886 14.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно

887 15.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

888 15.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

892 16.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно

925 22.7.2025 г. 30.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално

926 22.7.2025 г. 30.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

955 01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН основно/средно

956 01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

959 01.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН основно/средно

998 14.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

1009 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно

1012 18.8.2025 г. 30.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1032 21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше

1037 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно

1038 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно

1039 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно

1061 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

1063 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 1 КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше

1087 01.10.2025 г. 18.09.2025г 20 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ основно/начално

1088 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

1089 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

1090 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно

1091 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1093 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 МАШИНЕ ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно/основно

1095 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно/основно

1096 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

1110 01.9.2025 г. 30.9.2025 г. 10 РАБОТНИК КОНСЕРВНО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно/основно

1119 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

1120 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно

1124 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

1125 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно

1144 04.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

1159 09.9.2025 г. 03.10.2025 г. 5 ПОРТИЕР СЛИВЕН средно

1166 11.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕТЕГЛЕДАЧКА СЛИВЕН средно

1168 01.10.2025 г. 19.9.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ,УЧИЛИЩЕН СЛИВЕН висше

1170 01.10.2025 г. 17.9.2025 г. 1 ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР СЛИВЕН висше

1172 15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1174 12.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН начално/основно

1175 12.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕЗИНФЕКТОР СЛИВЕН средно

1177 19.9.2025 г. 17.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО висше

1178 15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ДЪРВОДЕЛЕЦ СЛИВЕН средно

1179 15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

1180 15.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ, ПРИЕМНА НА ЛЕКАР СЛИВЕН средно

1184 16.9.2025 г. 30.9.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

