На 30 септември сцената на тазгодишния Есенен театрален салон – Сливен ще посрещне една от най-новите театрални провокации на режисьора Теди Москов – спектакъла „Сграбчи лъва“ на Шуменския куклено-драматичен театър „Васил Друмев“.

Пиесата е вдъхновена от култовия филм на Марио Моничели „Армията Бранкалеоне“, като самият Моничели е дал съгласието си творбата да бъде пренесена на българска сцена.

Клоунска глупост със средновековен хумор

Подзаглавието „Подвизите на един кьопав рицар“ подсказва, че зрителите ще видят комедия, изпълнена с абсурден хумор, клоунада и философски намигания. Теди Москов описва постановката като „чаровна защита на глупостта в епохата на компютрите и изкуствения интелект“.

В главните роли ще видим гост-актьорите Мая Новоселска (в образа на находчива търговка) и Евгени Будинов, който споделя:

„Обещах си да забравя, че съм Евгени Будинов и да стана Сграбчилъва. За мен тази роля е провокация – да повярвам отново в честта, приятелството и рицарските ценности.“

Звезден екип и творчески почерк

Режисура и текст: Теди Москов

Сценография: Димитър Воденичаров

Музика: Антони Дончев

Драматичен театър "Стефан Киров"

30 септември от 19 часа

В постановката участват още Калин Пачеръзки, Веселин Бърборков, Мадлен Йорданова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Борислав Вълов (Ей Бо), Александра Михайлова, Валентин Ченков.

Покана към публиката

„Сграбчи лъва“ задава въпроси, които звучат еднакво актуално и комично:

Как да сграбчиш лъв? Как да се освободиш от прегръдката му – ще е танц или борба? И кой кого сграбчва?

Зрителите на Есенния театрален салон ще имат възможност да открият своите отговори на 30 септември в зала „Сливен“.