Директорът на ОДМВР-Сливен ще награди сливенски ученици за доблестна постъпка

17.09.2025 09:20 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 42 минути | 39

Две момчета от град Сливен, ученици в СУ „Константин Константинов”и ОУ „Христо Ботев”, ще получат грамоти за „Доблестна постъпка” от директора на Областната дирекция на МВР в Сливен старши комисар Димитър Величков. Благодарствени писма до ръководствата на учебните заведения са изпратени от началника на РУ-Сливен главен инспектор Борис Борисов.

На 13 септември децата са проявили смелост, бърза и навременна реакция, с което са помогнали на полицейските служители при залавяне на извършител на кражба от търговски обект в центъра на град Сливен. Те са ученици в 7 и 6 клас. Постъпката им е израз на висок морал и достойна за подражание!