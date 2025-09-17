Община Твърдица се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

17.09.2025 09:22 , Людмила Калъпчиева

Община Твърдица за поредна година подкрепя националната инициатива „Да изчистим България заедно“, организирана от bTV Media Group, която тази година ще се проведе на 20 септември 2025 г. (събота).

Призив към жителите

Общината отправя апел към всички жители на града и населените места да се включат активно в почистването на замърсени зони – междублокови пространства, зелени площи, детски и спортни площадки, паркове, гробищни паркове и други обществени терени.

Всеки участник може да избере място за почистване, като по този начин допринася за създаването на по-чиста, по-приветлива и безопасна среда.

Осигурени материали

За желаещите ще бъдат предоставени чували и ръкавици, които могат да се получат на 19 септември (петък) от 08:30 до 12:00 ч. при Десислава Димитрова в сградата на Общинска администрация – Твърдица.

Събраните отпадъци е препоръчително да се поставят в чували и да се оставят до най-близкия контейнер за битови отпадъци.

Общ апел

„Нека заедно направим нашата община по-чиста!“ – призовават от Община Твърдица.