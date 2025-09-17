Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 17.09.2025 г.

17.09.2025 09:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 38 минути | 37

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 16.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 17.09.2025 Г.

Сливен: Нерегламентирана продажба на акцизни стоки са установили полицейски служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Сливен. На 16 септември в хода на специализирана операция по противодействие на престъпленията против финансовата система са извършени проверки на обекти в сливенския квартал „Надежда“. В помещение за развиване на търговска дейност са намерени и иззети 3500 къса цигари без акцизен бандерол. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидиран пожар, без да причини щети, възникнал в отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Нова Загора. Оказана е техническа помощ при 1 от сигналите.

20 декара лозови насаждения са спасени при пожар в землището на село Кортен. Сигналът е получен на 16 септември, в 14,29 часа, за пожар в сухи треви и лозови насаждения. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Спасени са 20 декара лозови насаждения. Пострадали няма. Нанесените щети са в процес на установяване. Най-вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън- запалени сухи треви в близост до лозовия масив.