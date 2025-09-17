Община Сливен се включва в кампанията „Капачки за бъдеще“ на 18 октомври

17.09.2025 10:35 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“ ще се проведе в Сливен на 18 октомври от 10 до 14 часа. Пунктът за събиране и предаване за рециклиране на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета, ще бъде разположен на площад „Хаджи Димитър“ срещу бившия църковен магазин.

Със събраните средства ще бъдат закупени неонатална линейка и медицинска техника.

Община Сливен е партньор в кампанията. Осигурява транспорт за извозване на капачките и кенчетата, както и терен за събирането им. В края на 2021 година Общината разположи два контейнера на Главната улица за събиране на кенчета и капачки.

Организаторите на кампанията благодарят на Общината за оказваната през годините подкрепа и за доброто партньорство.