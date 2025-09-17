На 2 октомври в Сливен: Национално учение за реакция при извънредни ситуации

17.09.2025 10:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 33

При провеждане на учението ще бъде въведено временно ограничение на движението на автомобили и пешеходци на определени места в град Сливен и град Нова Загора

За времето от 9 до 14 часа на 2 октомври / четвъртък/ на територията на област Сливен ще се проведе съвместно тактическо учение, чиято тема е свързана с действията на силите и средствата на ОДМВР-Сливен в условията на извънредна ситуация, при която е заплашен животът и здравето на цивилни граждани. Целта е да бъдат тествани готовността за действие и ефективността при използване на наличните оперативни способности на териториалните структури на Единната спасителна система(ЕСС), и нивото на координация на действията помежду им за реакция при кризисна ситуация.

Учението ще се проведе в централната част на град Сливен в района на Драматичен театър „Ст. Киров“ и площад „Хаджи Димитър“, района на местността Моллова гора, в района около Филиала за Спешна медицинска помощ в град Нова Загора. В рамките на занятието ще бъдат организирани и контролно-пропускателни пунктове. В тази връзка от Областната дирекция уведомяват гражданите на гр. Сливен и град Нова Загора, че с оглед провеждане на учението е необходимо временно преустановяване на движението на МПС и на пешеходци за времето от 9 до 14 часа на 2 октомври, както следва: площад „Хаджи Димитър“, ул. „Ичеренско шосе“ и район пред ФСМП- Нова Загора.

Служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР –Сливен ще осъществяват контрол върху движението в тези участъци и при необходимост ще го регулират, пренасочват и подпомагат.