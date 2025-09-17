Община Сливен премахва пет незаконни бараки в центъра на квартал „Надежда“

17.09.2025 11:10 , Връзки с обществеността

Община Сливен започна днес принудително отстраняване на пет павилиона, поставени без основание на общински терен на площада в кв. „Надежда“. Премахването започна след като изтекоха всички срокове за доброволно освобождаване на общинския терен и след влизане в сила на издадените заповеди от Кмета. Освобождаването на терена се извършва от отдел "Строителен контрол" в Общината, в сътрудничество с експлоатационните дружества – „Електроразпределение Юг“ ЕАД и ВиК Сливен, както и с участието на полицейски сили от състава на полицията и жандармерията.

Бараките са монтирани на общински терен без договори за ползване или наем. Нямат и разрешения за поставяне на преместваеми обекти. Община Сливен предприе мерки да уведоми предварително собствениците на павилионите да освободят общинския терен, но до момента това не беше направено. След изтичане на всички срокове за доброволно освобождаване на общинския имот са издадени заповеди за принудително изземване.