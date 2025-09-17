17.09.2025 16:10 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Втората вечер на фестивала „Стоте войводи“ ще бъде истински празник. Сред звездите, които ще развълнуват публиката, е Папи Ханс – една от най-колоритните фигури на съвременната българска музика.

Константин Трендафилов, както е рожденото му име, е артист, известен с енергичните си изпълнения, с микс от хип-хоп, поп и модерни звуци, както и с хитове като „117“, „Паркинга“ и др. За публиката в Сливен участието му в „Стоте войводи“ предлага комбинация от забавление, танци и съвременна музика в контекста на фестивал, който съчетава традициите и местното творчество. За младите фенове и за всички, които обичат да се веселят, изпълнението му е една от основните атракции.

Музикалната кариера на Папи Ханс започва през 2017 г. с излизането на сингъла „Кекс“, който бързо придобива популярност. Сингълът получава международно внимание, включително отразяване в британското списание „Икономист“. За парчето творецът печели награда „Дебют на годината“ на БГ радио.

Константин Трендафилов ще се качи на сцената на фестивала в 21 часа на 20 септември. Входът е свободен.

Цялата програма на „Стоте войводи“ за 19 и 20 септември е в прикачения файл.