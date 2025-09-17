Сливен, кратки вечерни новини, 17.09.2025 г., сряда

17.09.2025 16:09 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

На 16 септември 2025 г. областният управител Чавдар Божурски участва в две срещи от програмата на работното посещение на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в Сливенска област.

Община Сливен започна премахването на пет незаконно поставени павилиона на площада в кв. „Надежда“.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

На 18 октомври от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ в Сливен ще се проведе благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“.

На 20 септември, във втория ден от фестивала „Стоте войводи“, от 11:00 часа най-малките посетители ще могат да се насладят на спектакъла „Жабокът принц“ на Държавен куклен театър – Сливен.

Втората вечер на фестивала „Стоте войводи“ ще бъде истински празник, сред звездите, които ще развълнуват публиката е Папи Ханс – една от най-колоритните фигури на съвременната българска музика.

В общинския превозвач „Пътнически превози“ – Сливен има необходимост от шофьори, електромонтьори и сервизни техници.