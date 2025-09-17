Съборна архиерейска св. Литургия в храм „Св. Богородица“ – гр. Бургас

17.09.2025 14:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 17 септември 2025 г., в деня на светите мъченици София и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов, в храм „Св. Богородица“ – гр. Бургас бе отслужена съборна архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Йеротей III, митрополит на Лимнос и Св. Евстратий, в съслужение с Високопреосвещените митрополити Николай Пловдивски и Арсений Сливенски, Преосвещените епископи Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарии на Пловдивския митрополит. В литургията съслужиха още архимандрит Йероним, протосингел на митрополията на Лимнос и Св. Евстратий, архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Максим, епархийски духовен надзорник на Пловдивска митрополия, архимандрит Евтимий, духовен надзорник на Пловдивска митрополия, протопрезвитер Христос от Волос и множество клирици от двете епархии.

Песнопенията бяха изпълнени от протопсалт Йоанис Папахронис и протопсалт Георги Радев от Пловдивския митрополитски хор „Св. ап. Ерм Филипополски“.

В края на светата Литургия митрополит Арсений произнесе вдъхновено слово за семейството на светата мъченица София и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов, като ги посочи за образец на християнска вяра и добродетел, противопоставяйки ги на изпитанията на съвременните семейства.

От името на Сливенска митрополия митрополит Арсений приветства архиерея от о. Лимнос, подчертавайки духовните връзки между Българската православна църква и Църквата в Гърция. Той припомни, че на о. Лимнос е бил заточен св. Патриарх Евтимий Търновски след падането на Търново, и че народът на острова с благоговение почита паметта му.

Митрополит Йеротей благодари за братолюбието и изтъкна добрите взаимоотношения между митрополит Николай и архиереите от Гърция. Благодарност бе отправена и към Димитриадския митрополит Игнатий, който благослови пребиваването на св. Пояс на Пресвета Богородица в Сливен и Бургас.

В заключение, след тържеството, св. Пояс на Пресвета Богородица бе изпратен за Волос.

