Талантите на Сливен – през двете вечери на фестивала Стоте войводи

С изяви на самодейни състави ще започне фестивалът на Стоте войводи в Сливен. Събитието ще се проведе на 19 и 20 септември – петък и събота, в Градската градина. Талантите на Сливен ще излизат на сцената и през двете фестивални вечери. На 19 септември – петък, от 17 часа ще участват в следния ред - танцьорите от ДЮТС "Бисерче" при Военен клуб - Сливен, Младежкият танцов ансамбъл „Браво“ при Народно читалище "Хаджи Димитър - 1937", Фолклорен клуб „Звезден ритъм“ при НЧ „Добри Чинтулов 1941“, Фолклорен клуб „Сливенски народни ритми“, и Фолклорен клуб „Сливенци“.

В събота, на 20 септември, ще гледаме Рок-група “WindZane” при Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“, Рок-група „Монолог“ при Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, Група „Динамика“ и Рок-група „невилС“.

Заповядайте на Фестивала на стоте войводи. Събитието се организира от Община Сливен за поредна година.