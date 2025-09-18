Стефан Радев: Община Сливен ще продължи да подкрепя Есенния театрален салон

18.09.2025 10:56 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 40

Изключително интересна програма предлага тази година поредното издание на „Есенен театрален салон“ в Сливен. Началото на престижния театрален форум бе поставено на 17 септември с премиерата на най-новата постановка на сливенския Драматичен театър „Стефан Киров“ – „Боряна“. От сцената на препълнената зала на драматичния театър приветствие към организаторите, актьорите и публиката отправи кметът на община Сливен Стефан Радев. Той честити на всички празника Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Радев открои театралното дефиле като едно от най-впечатляващите и интересни събития, които са заели заслуженото си място и внимание в културната програма на града.

„Убеден съм, че талантливите актьори, които с майсторство ще се превъплътят в ролите на сцената, ще създадат невероятна атмосфера и настроение сред публиката“, заяви още кметът Радев. Той подчерта, че Община Сливен ще продължава да подкрепя организирането на културното събитие и занапред.

Своята радост да посрещне всички гости и емоцията си от вечерта сподели домакинът на събитието - директорът на театъра Радост Костова. Тя представи накратко основната идея и тематика на разноликите заглавия, поместени в тазгодишното издание на салона. Костова използва случая да благодари на Община Сливен, която през последните години застава твърдо зад форума, посветен на най-старото сценично изкуство. Тази година бяха отпуснати 20 хил. лв. от общинския бюджет за провеждането на форума.

Гости на откриването бяха още председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев и общински съветници, заместник-кметове и граждани.

За ентусиастите и верните почитатели на театъра програмата на Есенния театрален салон ще предложи пет представления и две художествени изложби.

Форумът ще завърши на 16 октомври с премиерната постановка „Гневът на Ахила“ - моноспектакъл на Димитър Марков, драматизация по древногръцкия епос „Илиада“ на Омир също на Димитър Марков.

Повече за постановките от програмата може да намерите тук: https://dtsliven.bg/