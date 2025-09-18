Временна изложба „Искаш ли да поиграем“ гостува в Нова Загора

18.09.2025 10:57 , Людмила Калъпчиева

На 16 септември 2025 г., вторник, в 14:00 ч. в Исторически музей – Нова Загора бе официално открита гостуващата временна изложба „Искаш ли да поиграем“. Събитието превърна следобеда в истински празник за всички, които носят детското в себе си.

Експозицията предлага на посетителите вълнуващо пътешествие назад във времето – към безгрижните години на детството. Сред експонатите могат да се видят автентични играчки от миналия век: дървени кончета, ръчно изработени кукли, метални колички, музикални играчки и други ценни находки, пазени от поколения.

Изложбата е предоставена от Исторически музей – Стрелча и Исторически музей – Белово, което я прави част от по-широко културно сътрудничество между българските музеи.

Жителите и гостите на Нова Загора могат да разгледат експозицията до края на месец септември. Организаторите приканват всички да се докоснат до историята на детските игри и да преживеят отново радостта от играта.