Село Сокол отпразнува своя празник с тържествена програма

18.09.2025 11:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 49

На 13 септември 2025 г. село Сокол отбеляза своя празник с пъстра и емоционална програма на площада. Макар официалната дата на празника да е 17 септември – денят на Светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София – жителите и гостите на Сокол избраха да се съберат по-рано и да отпразнуват заедно един от най-обичаните дни в региона.

Сред официалните гости на тържеството бяха заместник-кметът на Община Нова Загора г-жа Нина Генчева, общински съветници, кметове на населени места и приятели на селото.

Кметът на Сокол, Драго Петров, поздрави присъстващите с топли думи:

„Скъпи жители на село Сокол, уважаеми гости, сърдечно ви поздравявам с нашия светъл празник. Това е един от най-обичаните дни в нашия край, който носи послание за непреходни ценности. Нека той ни донесе много здраве, благоденствие и поводи за усмивки! Честит празник!“

Празничната програма донесе радост и настроение с изпълненията на местни таланти и самодейни състави: Вокална група „Соколчета“ с ръководител Цветелина Колева, група „Зорница“, детска фолклорна група „Калинка“ при НЧ „Искра – 1875“, с. Стоил войвода, ВГ „Загорчанки“ при НЧ „Напредък-2001“ – Нова Загора, ВГ „Златен грозд“ при НЧ „Светлина-1872“, с. Кортен, както и Танцов клуб „Купонджии“ с ръководител Стефан Коев.

Събитието завърши с усещане за единство и гордост, че Сокол е не просто място на картата, а дом, който събира поколения в дух на традиция и сплотеност.