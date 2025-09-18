Котел се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 20 септември

18.09.2025 11:04 , Людмила Калъпчиева

Община Котел за поредна година се присъединява към националната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“, която ще се проведе на 20 септември 2025 г. (събота).

Местната власт призовава жителите на Котел и населените места в общината да се включат активно в почистването на замърсени обществени пространства – паркове, междублокови зони, детски и спортни площадки, гробищни паркове и други терени. Всеки може да избере и организира свое място за почистване, като по този начин ще допринесе за по-чиста и по-приятна среда.

Тази година инициативата ще бъде подкрепена и от войници-доброволци от военната база „Ново село“, които ще се включат в почистването.

За всички желаещи да участват ще бъдат осигурени чували и ръкавици. Те могат да бъдат получени на 19 септември (петък) от 09:00 до 15:00 ч. при дежурния в сградата на Общинска администрация – Котел. Събраните отпадъци следва да се поставят в чували и оставят до най-близкия контейнер за битови отпадъци.

Община Котел отправя апел:

„Нека заедно направим нашата община по-чиста и по-красива!“