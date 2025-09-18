Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през месец юли 2025 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен, представя данни за дейността на местата за настаняване в област Сливен през месец юли 2025 година.

Подробната информация можете да намерите в прикачения файл.

